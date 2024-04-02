Жалоба на действия Администрации городского округа Красногорск Московской области при проведении торгов признана необосн

Жалоба на действия Администрации городского округа Красногорск Московской области при проведении торгов признана необоснованной

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «Мегаполис» на действия Администрации г.о. Красногорск Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Мегаполис» и признала жалобу необоснованной.