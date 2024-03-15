Жалоба на действия Администрации городского округа Щелково Московской области при проведении торгов признана необоснован

Жалоба на действия Администрации городского округа Щелково Московской области при проведении торгов признана необоснованной﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «ЛАВР» на действия Администрации г.о. Щелково Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.