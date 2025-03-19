Жалоба на действия администрации Одинцовского городского округа Московской области при проведении торгов признана
Согласно доводам жалобы администрация неправомерно отклонила заявку заявителя на участие в конкурсе, а также допустила нарушения в части опубликования протокола конкурса.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка опубликования протокола и порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.