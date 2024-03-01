Жалоба на действия Администрации Одинцовского городского округа Московской области при проведении торгов
Жалоба на действия Администрации Одинцовского городского округа Московской области при проведении торгов признана необоснованной
Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «Служба коммунально-жилищного сектора» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки
ООО «Служба коммунально-жилищного сектора» и признала жалобу необоснованной.