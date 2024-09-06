Жалоба на действия Администрации Раменского городского округа при организации и проведении торгов признана
Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно установила требование к экологическим характеристикам транспортных средств в нарушение Закона о пассажирских перевозках.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.