Жалоба на действия арбитражного управляющего физического лица и оператора электронной торговой площадки признана
Согласно доводам жалобы, заявитель был лишен возможности участия на торгах из-за неисправности функционала сайта оператора электронной торговой площадки, а также организатором торгов нарушен порядок ознакомления с имуществом должника и организации торгов.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.