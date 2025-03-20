Жалоба на действия арбитражного управляющего при организации и проведении торгов признана необоснованной
Согласно доводу жалобы организатор требует от претендентов на участие в торгах не установленные законодательством документы, а в извещении о проведении торгов указан неверный состав реализуемого имущества.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.