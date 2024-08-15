Жалоба на действия арбитражного управляющего при организации и проведении торгов признана необоснованной
Согласно доводам жалобы арбитражным управляющим нарушены требования к публикации информации в сообщении о проведении торгов, а также опубликована недостоверная информация в части графика этапов снижения цены.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.