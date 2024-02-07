Жалоба на действия финансового управляющего физического лица и ООО «МЭТС» при организации и проведении торгов признана необоснованной﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов – финансового управляющего и оператора электронной площадки – ООО «МЭТС» при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника

Согласно доводу жалобы организатор торгов неправомерно отказал заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.