Жалоба на действия оператора электронной площадки при организации и проведении торгов признана необоснованной
Согласно доводу жалобы оператор электронной площадки не имеет обязательных для осуществления своей деятельности документов, а также не обеспечил возможность нахождения процедур в открытом доступе, что повлекло за собой ограничение количества потенциальных участников аукциона.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.