Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана
Согласно доводам жалобы, Управление не представило ответ на запрос разъяснений протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а также неправомерно отклонило заявку ООО «Территория Комфорта-Ивакино» на участие в конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка проведении конкурсов и рассмотрения заявок и признала жалобу необоснованной.