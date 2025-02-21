Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана

Согласно доводу жалобы Управление неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в Конкурсе, допустило к участию в Конкурсе ООО «УК Континент комфорт» и не соблюло срок внесения изменений в конкурсную документацию. Вместе с тем Управление не обеспечило заявителю возможность принять участие в процедуре рассмотрения заявок, а также допустило ошибку в протоколе рассмотрения заявок.