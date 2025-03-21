Жалоба на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки признана

Согласно доводу жалобы управлением неправомерно организован и проведен конкурс, поскольку собственники помещений в многоквартирном доме, являющемся предметом конкурса, реализовали свое право на выбор способа управления.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушения при организации и проведении конкурса.