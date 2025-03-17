Жалоба на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации признана необоснованной

Согласно доводу жалобы управление неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в конкурсе, допустило к участию в конкурсе ООО «УК Континент комфорт» и не соблюло срок внесения изменений в конкурсную документацию. При этом управление не обеспечило заявителю возможность принять участие в процедуре рассмотрения заявок, а также допустило ошибку в протоколе рассмотрения заявок.