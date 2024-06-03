Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации признана необоснованной

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ТСН «Чистый дом» на действия Управления ЖКХ Администрации г.о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Согласно доводам жалобы у Управления ЖКХ Администрации отсутствовали основания для проведения конкурса в связи с реализацией собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса, права по выбору способа управления, также Управлением ЖКХ Администрации не соблюден порядок организации конкурса.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.