Жалоба на главу Самарской области поступила в комиссию по этике «Единой России»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оказался в центре скандала, связанного с нарушением этических норм. На политика поступила жалоба в комиссию по этике регионального отделения «Единой России» после инцидента с грубым увольнением главы Кинельского района Юрия Жидкова, произошедшего в середине октября.
Как сообщили «Ведомости», многие представители партийного руководства были шокированы поведением губернатора, который в резкой форме с использованием нецензурной лексики отчитал подчиненного.
Как отметил один из источников издания, ситуация усугубляется тем, что у Юрия Жидкова имеются серьезные проблемы со здоровьем, и, по некоторым данным, он изначально не проявлял большого энтузиазма по поводу назначения на чиновничью должность.
В то время как информация о жалобе активно обсуждается в политических кругах, ответственный секретарь комиссии по этике, заместитель главы фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко, заявил, что пока не в курсе происходящего.
Чиновник объяснил это своей занятостью бюджетными вопросами — накануне нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект федерального бюджета на три года.
