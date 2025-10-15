Публицист Холмогоров оценил грубую брань губернатора Самарской области в эфире

Публицист Егор Холмогоров дал оценку резонансному инциденту в Самарской области, где губернатор Вячеслав Федорищев уволил районного главу, сопровождая это грубой бранью в прямом эфире. Об этом сообщает радио Sputnik.

По мнению эксперта, подобное поведение противоречит самому принципу управленческой культуры. Губернатор, который действительно контролирует ситуацию в регионе и эффективно им управляет, не нуждается в подобных публичных жестах с использованием нецензурной лексики. Ему не требуется производить впечатление на ту аудиторию, которая может оценить такой способ общения.

Он резюмировал, что этот неприятный случай наглядно демонстрирует необходимость кардинального улучшения стиля государственного управления. В итоге складывается устойчивое требование к современным руководителям: губернатор должен быть вежливым, сдержанным, интеллектуально развитым и профессионально компетентным человеком, чей авторитет основывается на результатах работы, а не на скандальных высказываниях.

Ранее сообщалось, что глава Кинельского района Жидков уволится после скандала и выписки из больницы.