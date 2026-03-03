Жалоба на митрополита в прокуратуру обернулась отлучением от церкви: что произошло

Владимирский митрополит Никандр издал указ об отлучении Григория Максимовского от церковного общения. Поводом стал конфликт в Успенском соборе и последовавшее обращение мужчины в надзорный орган, пишет «Чеснок».

Владимирский митрополит Никандр оказался в центре скандальной ситуации после того, как издал указ об отлучении местного жителя от церковного общения. Документ под номером 55р появился на официальном сайте епархии 2 марта.

Причиной церковного наказания для Григория Максимовского названа деятельность, противоречащая евангельскому учению. По мнению церковного руководства, мужчина сеет смуту среди верующих и делает ложные заявления. Ссылаясь на 8-е правило IV Вселенского Собора, митрополит временно отстранил его от причастия до момента раскаяния.

Предпосылкой для такого решения стал инцидент, произошедший днем ранее в Успенском соборе. Как рассказал сам Максимовский, 1 марта он зашел в храм, чтобы поставить свечу и помолиться. Внезапно к нему подошел митрополит Никандр и в грубой форме потребовал покинуть помещение. Мужчина попытался выяснить причину, но владыка не стал ничего объяснять, лишь повторил приказ. После этого Максимовский обратился в прокуратуру с заявлением о незаконных действиях и причинении морального вреда.

Известно, что пострадавший ранее не занимался публичной деятельностью, однако в социальных сетях он выступал против закрытия Суздальской православной гимназии и передачи собора епархии. Выяснить, были ли у него личные контакты с митрополитом до конфликта, не удалось.

В епархии пояснили, что вмешательство архиерея потребовалось в период Великого поста, когда верующие должны проявлять покаяние и внутреннюю собранность. Там подчеркнули, что действия митрополита являются не личным решением, а исполнением пастырского долга. В церкви считают, что риторика и поступки Максимовского носят систематический характер и подпадают под признаки канонических нарушений, поэтому требуют соответствующей оценки.