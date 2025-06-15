Жалобы на свалку возле детского лагеря заинтересовали СК

В Тульской области вблизи детского оздоровительного лагеря в селе Вязово образовалась свалка, на которую пожаловались местные жители. Как сообщает «ТУЛАСМИ», информацию довели до СК России и ее председателя.

Информация о нарушении экологических норм появилась в соцсетях: местные жители сообщили, что неизвестные годами свозят на территории детского лагеря строительный мусор и отходы. Родители детей, отдыхающих в лагере, неоднократно жаловались на антисанитарию и неприятный запах. По их словам, свалка находится в непосредственной близости от учреждения, что создает угрозу для здоровья детей.

Ситуация привлекла внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил региональному управлению СКР разобраться в происходящем. От руководителя тульского СУ Владимира Усова потребовали провести проверку и установить виновных в нарушении природоохранного законодательства. Ход расследования взят на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что гектар кузбасского леса превратился в свалку опилок.