Гектар кузбасского леса превратился в свалку опилок

В Кузбассе гектар земель лесного фонда оказался полностью завален опилками, что негативно отражалось на экологическом состоянии региона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что коммерческой организации выделили земельный участок из числа земель лесного фонда. Директор компании оформил договор об аренде. Фирма осуществляет деятельность в области лесоводства и лесозаготовок. Специалисты выяснили, что на территории лесного массива сотрудники компании сбрасывали отходы лесообрабатывающей промышленности — опилки, которые относятся к V классу пожарной опасности. Почвам был нанесен материальный ущерб в размере свыше 7,2 млн руб. Прокурорская проверка завершена.

По данным ведомства, прокуратура настаивает на выплате компенсации в размере 7 млн руб. Материалы уголовного дела переданы в суд для принятия решения о степени ответственности. Прокуратура контролирует ход рассмотрения дела, которое заведено в адрес директора коммерческой организации.

«Прокуратура Новокузнецкого района Кемеровской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что золотодобывающая компания в Кузбассе сбрасывала сточные воды в реку.