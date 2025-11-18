«Жалуйтесь куда хотите»: в Подмосковье пытаются найти управу на турфирму, обманывающую клиентов на сотни тысяч

Жительницу Подмосковья Наталью Иванову ждал отдых на Мальдивах, но вместо этого она оказалась в чужой стране без жилья, обратных билетов и работающих банковских карт. Подробности об этом узнал REGIONS .

Вероятная виновница инцидента — туроператор из Ногинска Надежда Смолина, получившая от клиентки около 500 тысяч рублей за фиктивный тур. По словам пострадавшей, связь с организатором прервалась сразу после перелета, а обратный путь с несколькими пересадками ей пришлось оплачивать и организовывать самостоятельно. Несмотря на заявление в полицию, решения по ее делу до сих пор нет.

«Перелет очень дорогой, проживание, отель. Лететь пришлось с несколькими пересадками, ждать в аэропортах по несколько часов следующий самолет», — добавила Наталья.

История Натальи — не единственный пример. Супруга участника СВО Юлия Белова из того же города заплатила Смолиной 240 тысяч рублей за майский тур в Турцию для всей семьи. В день вылета оператор сообщила о переносе рейса, однако проверка показала: самолет уже улетел, а номера в отеле забронированы не были. На претензии клиентки Надежда ответила: «Жалуйтесь куда хотите».

По факту мошенничества с причинением значительного ущерба по заявлению Юлии правоохранители все же возбудили уголовное дело. По ситуации Натальи решения пока нет.

Как оказалось, фирма-однодневка, сменившая название при регистрации в сентябре 2025 года, продолжает работать, а ее владелица остается недосягаемой — контактные телефоны отключены. Адвокат Леонид Кример пояснил, что сложность доказательной базы — ключевая проблема таких дел. Мошенники часто указывают в договоре обязанность обеспечить только перелет, исключая проживание. Клиенты же уверены, что покупают полноценный тур. Правоохранители нередко квалифицируют подобные инциденты как гражданско-правовые споры и отправляют пострадавших в суд. Уголовная ответственность наступает лишь при наличии большой группы пострадавших — по статье «Мошенничество» виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, какие отели Таиланда, Вьетнама и ОАЭ готовы принять россиян на Новый год.