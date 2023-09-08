Жанна Бадоева рассказала о трудностях жизни и съемок в Израиле

Как сообщает издание «Утро.ру» , звезда и так не рассчитывала на хорошие условия, но они оказались гораздо хуже.

Известная ведущая Первого канала, Жанна Бадоева, принимает участие в съемках телешоу «Жизнь других», которые проходят в Израиле. Однако, работа во время жары и высокой влажности представляет определенные трудности для нее. Бадоева не скрывает, что погодные условия в стране создают некоторые неудобства и вызывают дискомфорт. Тем не менее, она находит свои плюсы за границей. Например, знаменитости удалось познакомиться с множеством людей.

Съемки «Жизнь других» стали новым вызовом для телеведущей, которая уже привыкла работать в различных условиях. Жанна Бадоева проявляет профессионализм и старается справиться с любыми трудностями, не теряя при этом энтузиазма. Ее участие в проекте принесет не только радость зрителям, но и профессиональный рост.