Жанна Специальная из Геленджика стала «Миссис Россия – 2023»

Как информирует ТАСС, победительницей конкурса красоты стала 32-летняя жительница курортного города Геленджик в Краснодарском крае Жанна Специальная. В первом интервью после объявления итогов конкурса «Миссис Россия – 2023» обладательница титула призналась, что шла на конкурс, чтобы всего лишь преобразиться и попробовать себя в новом качестве. Недавно Жанна стала мамой.

«Захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво», — отметил она.

Девушка рассказала также, что живет в Геленджике не так давно и является уроженкой Ростова-на-Дону. За победу на конкурсе она получила путевки на Мальту. К слову, до этого Специальная стала обладателем конкурса красоты «Миссис Геленджик – 2023».