Жара атакует — ЦППК спасает: на каких вокзалах и станциях сегодня раздают воду
ЦППК возобновила бесплатную раздачу воды на столичных вокзалах из-за жары
На московских вокзалах и двух станциях МЦД из-за жары начали бесплатно раздавать питьевую воду. Как сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании, в понедельник синоптики обещают до плюс 30 градусов, поэтому раздачу возобновили.
До 17:00 воду предлагают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД «Тушинская» и «Площадь трёх вокзалов».