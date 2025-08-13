Летняя жара оказывает серьезное воздействие на бытовую технику, особенно на холодильники, кондиционеры и стиральные машины. Эти приборы в теплое время года работают с повышенной нагрузкой, что увеличивает риск перегрева и сокращения срока службы. Эксперт Александр Галкин в беседе с « Газетой.Ru » рассказал, какие меры помогут предотвратить поломку холодильника в условиях высоких температур.

По словам специалиста, в летний период техника сталкивается с двумя основными проблемами: повышенной температурой окружающей среды и более интенсивным использованием. Холодильники чаще открывают из-за увеличенного количества продуктов, стиральные машины запускают несколько раз в день, а кондиционеры работают практически без остановки. Даже при высокой надежности современных приборов их исправная работа требует соблюдения определенных правил эксплуатации.

Эксперт отметил, что холодильник в жару вынужден не только поддерживать низкую температуру внутри камер, но и компенсировать перегрев от высокой температуры в помещении. Ключевой элемент системы — компрессор — при работе на пределе может перегреться, что приведет к поломке или сокращению срока службы. Чтобы этого избежать, Галкин рекомендует обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг корпуса, особенно в районе задней решетки конденсатора. Летом заднюю стенку холодильника лучше отодвинуть от стены на 8–10 см (зимой достаточно 5 см), а сверху оставить не менее 30 см свободного пространства.

Частое открывание дверцы в жару также усиливает нагрузку на компрессор из-за поступления теплого воздуха, что заставляет его работать на максимальной мощности.

Отдельно специалист обратил внимание на важный, но часто игнорируемый параметр — климатический класс холодильника. Он указывает диапазон температур, при которых техника способна эффективно работать без перегрузок. Так, класс SN (субнормальный) подходит для температур от +10 °C до +32 °C и оптимален для большинства регионов средней полосы России. Для южных областей, где температура может превышать +35 °C, нужен класс ST (субтропический), работающий до +38°C. В особенно жарких регионах, таких как Астраханская область или Калмыкия, лучше выбирать класс T (тропический), выдерживающий до +43°C.

Найти информацию о климатическом классе можно на задней стенке, боковой панели, дверце холодильника или в документации к нему. Галкин подчеркнул, что уточнение этого параметра перед покупкой прибора особенно важно, чтобы избежать перегрева и преждевременной поломки.