Жара сдает позиции? Почему в Москве грядет резкое похолодание, и что ждет столицу до конца недели

Наступающая неделя в столичном регионе будет ознаменована приходом аномально холодной для конца сентября погоды. Как сообщил в интервью «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причиной значительного похолодания станет мощный антициклон.

По прогнозам синоптиков, в понедельник столбики термометров начнут опускаться. Наиболее низкие температуры, до -3 градусов, ожидаются в ночные часы в Московской области, в самой же столице ночью возможны заморозки около 0°C. Период с понедельника по четверг будет характеризоваться ясной, но холодной погодой без осадков из-за влияния области высокого атмосферного давления.

Незначительное потепление прогнозируется с четверга, однако температурные значения будут сохраняться ниже климатической нормы примерно на 2–2,5 градуса вплоть до конца недели. По словам Вильфанда, устойчиво холодный погодный режим, более типичный для середины октября, установится в Москве уже в конце сентября и продолжится в первой декаде октября.

Ранее сообщалось о том, что жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке.