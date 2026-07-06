Жара, толпы и бассейн: почему летний отпуск превращается в лотерею с кишечной инфекцией

Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов в беседе с РИА Новости объяснил, как уберечься от ротавируса в разгар курортного сезона. По его словам, строгое соблюдение личной гигиены и отказ от еды, купленной у непроверенных торговцев, способны радикально снизить риск заражения.

Булатов подчеркнул, что нельзя заглатывать воду при купании в море или бассейне, а питаться следует только в надежных местах. Массовое скопление отдыхающих, особенно летом, резко повышает вероятность контакта с инфицированными людьми и переноса возбудителя через общие предметы, воду и продукты. Жаркая погода, добавил врач, лишь усугубляет ситуацию, создавая для вируса благоприятные условия для активного распространения.