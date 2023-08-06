Жаркой погоды до конца месяца в Московском регионе не прогнозируется

Сегодня зафиксирован самый жаркий день текущего летнего сезона в Московском регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Отмечается, что максимальная температура воздуха составила более 30 °С.

Подчеркивается, что данный рекорд не перекроется.

Добавляется, что рекорд температуры в летний период в столице был выявлен в этот день в 2010 году.

Поясняется, что введен «оранжевый» уровень опасности сегодня и завтра.