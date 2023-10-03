Жившего на Камчатке украинца лишили гражданства РФ за призывы расстреливать и сжигать россиян

Бывшего гражданина Украины, проживавшего ранее на Камчатке, лишили российского гражданства. Причиной стали его систематические экстремистские высказывания в соцсетях, где он призывал к расстрелу, убийствам и сожжению всех россиян, а также представителей органов власти.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Камчатскому краю, российский паспорт у отбывающего 4 года в тюрьме за экстремизм мужчины будет аннулирован.

«С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: . Осужденный вступил в гражданство России в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины. В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в настоящее время экстремист отбывает наказание в колонии общего режима.