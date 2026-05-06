Ждать ли стройку века: оценено влияние сахалинского моста на экономику страны

Эксперт Валентин Богомолов оценил финансовые параметры строительства мостового перехода на остров и объяснил, почему колоссальные затраты оправданы в долгосрочной перспективе. Об этом пишет ТАСС .

Экономическая целесообразность и стоимость проекта

Возведение моста, соединяющего остров Сахалин с материковой частью России, потребует значительных капиталовложений, объем которых может превысить 1 трлн рублей. Как отметил гендиректор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов, высокая цена обусловлена не только сложностью самого сооружения, но и необходимостью создания масштабной сопутствующей инфраструктуры. Несмотря на внушительные цифры, эксперт уверен в окупаемости проекта за счет качественного изменения статуса региона и его интеграции в общероссийскую логистику.

Мультипликативный эффект для развития региона

Появление постоянного транспортного сообщения даст мощный импульс для освоения островных территорий. По словам Богомолова, мост откроет новые горизонты для туристической отрасли и создаст благоприятные условия для расширения предпринимательской деятельности. Развитие бизнеса на Сахалине приведет к возникновению мультипликативного эффекта, который положительно отразится на всей национальной экономике.

Преодоление дефицита инфраструктуры

Реализация проекта важна в контексте общего состояния транспортных сетей в восточной части страны. Эксперт акцентировал внимание на том, что Сибирь и Дальний Восток на текущий момент испытывают нехватку качественных путей сообщения. Любые инвестиции в ликвидацию этого инфраструктурного дефицита становятся катализатором экономического роста и повышают связность российских регионов, что подтверждает стратегическую значимость строительства.