Ждать надо? Пенсионерам подарят надежду в виде 13-й пенсии

Депутаты готовят законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии. Выплату планируется осуществлять к Новому году. Об этом сообщил депутат ГД Сергей Миронов, передает КП со ссылкой на ТАСС.

Инициатива направлена на поддержку пожилых людей в условиях роста потребительских цен и ограниченности пенсионных доходов. Значительная часть пенсий расходуется на обязательные платежи, включая коммунальные услуги и лекарственные препараты.

Партия с 2013 года ежегодно вносит предложение о дополнительной пенсионной выплате. Законопроект будет представлен в Государственную Думу в ближайшее время.

Целью законодательной инициативы является обеспечение возможности для пенсионеров подготовиться к новогодним праздникам, включая приобретение продуктов питания и подарков для членов семьи.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесут закон о «папиной пенсии» для многодетных отцов-одиночек.