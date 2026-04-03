Ждать помощи неоткуда: ужасы в больнице под Волгоградом всплыли наружу после проверки

Депутат Государственной думы Николай Арефьев прибыл в Волгоградскую область для работы в рамках региональной недели. Одной из ключевых целей своего визита политик назвал подготовку к предстоящим в сентябре 2026 года выборам, пишет Блокнот Волгоград.

Парламентарий подчеркнул важность прямого взаимодействия с избирателями для демонстрации позиции силы, которая выступает против текущего экономического курса. В ходе поездки он провел серьезные обсуждения с партийными активистами в Волгограде и Волжском, отметив, что диалог носил жесткий и содержательный характер.

Кризис здравоохранения в Ленинском районе

Наиболее сложная ситуация, по мнению депутата, сложилась в Ленинском районе, где он лично ознакомился с работой местного медицинского учреждения. Николай Арефьев охарактеризовал условия в больнице как издевательство над гражданами, подчеркнув, что люди оказались брошены на произвол судьбы. Он сообщил о катастрофической нехватке квалифицированных специалистов, включая врачей и фельдшеров. Также политик обратил внимание на массовое закрытие аптек и отсутствие необходимых лекарственных средств. Из-за этого сельские жители вынуждены преодолевать десятки километров ради получения помощи, а многие и вовсе остаются без медицинского сопровождения.

Системные проблемы и перспективы реформ

Парламентарий выразил возмущение тем, что такие проблемы, как кадровый голод, низкий уровень оплаты труда и отсутствие жилья для молодых медиков, не решаются годами. Николай Арефьев убежден, что муниципальные чиновники не способны исправить положение, поскольку административная система ориентирована на освоение бюджетных средств, а не на реальную помощь населению. Депутат заявил о намерении партии активно работать в регионе, делая ставку на живой диалог с людьми и решение насущных социальных вопросов. Он выразил уверенность, что жители области проявят свою позицию в ходе сентябрьского голосования.