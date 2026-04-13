Ждем июнь 2026: китайский радиотелескоп FAST начинает охоту на мегазаводы инопланетян

Новое исследование доказывает, что гигантские конструкции вроде сфер Дайсона могут существовать миллиарды лет. Ученые объяснили механизмы устойчивости таких объектов и наметили новые цели для поиска внеземного разума, сообщает Space.com.

Научное обоснование прочности космических гигантов

Долгое время в научной среде велись дискуссии о жизнеспособности колоссальных инженерных сооружений, приписываемых высокоразвитым внеземным цивилизациям. Скептики утверждали, что подобные объекты неизбежно разрушатся под влиянием гравитационных сил и мощного излучения. Однако инженер Колин МакИннес, представляющий Университет Глазго, представил расчеты, опровергающие эти опасения. Результаты его работы, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, доказывают возможность длительного функционирования мегаструктур при соблюдении определенных физических параметров.

Механизмы устойчивости звездных двигателей и сфер Дайсона

Исследователь уточнил, что примитивные модели подобных систем действительно лишены стабильности. Тем не менее автор выделил условия, гарантирующие их сохранность. Так, звездные двигатели — устройства, меняющие траекторию светила за счет давления света, — остаются устойчивыми, если их основной вес распределен в опорном кольце.

В случае со сферами Дайсона, предназначенными для сбора энергии звезды, равновесие достигается за счет огромного числа малых элементов. В такой системе притяжение светила полностью компенсируется давлением его же лучей. Согласно мнению ученого, подобные конструкции способны пережить своих создателей, оставаясь памятниками исчезнувшим культурам.

Поиск техносигнатур и текущие результаты наблюдений

Обнаружить такие рукотворные объекты можно по специфическим следам, известным как техносигнатуры. К ним относят аномальное инфракрасное излучение или необъяснимые изменения в звездном спектре. В начале 2026 года специалисты проекта SETI детально изучили тысячи светил в созвездии Лебедя, где фиксировались странные колебания яркости.

Хотя последние сведения из обсерватории Кека указывают на то, что зафиксированные аномалии вызваны облаками пыли, а не деятельностью инопланетян, поиски продолжаются. Уже в июне 2026 года начнется масштабный этап мониторинга с привлечением мощнейшего китайского радиотелескопа FAST.