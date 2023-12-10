«Ждите, вам перезвонят»: скорая в Зеленограде ехала к больному ребенку с температурой под 40 2,5 часа
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В Зеленограде семья два с половиной часа сидела на нервах, ожидая приезда медиков скорой помощи, вызванных для девятилетнего ребенка с температурой 39,7. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на мать мальчика.
По словам женщины, ее сын затемпературил еще 7 декабря. Также малыш жаловался на слабость и головную боль. Родители набрали номер 122 и вызвали скорую на дом. Однако ждать пришлось целую вечность.
Отмечается, что педиатр позвонил в дверь только через 2,5 часа. Врач провел бегло осмотр, прописал противовирусные и был таков. Подобное отношение возмутило мать мальчика и она собирается пожаловаться в Росздравнадзор и столичный Депздрав и Женщина считает, что так халатно реагировать на случившееся врачи не имеют права.
«А если бы с ребенком что-то случилось за те 45 минут, пока я слушала автоответчик? Или на его месте был бы человек с инсультом, сердечным приступом. Если даже в Москве такой бардак, то что говорить о регионах», - сказала журналистам возмущенная москвичка.