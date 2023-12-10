«Ждите, вам перезвонят»: скорая в Зеленограде ехала к больному ребенку с температурой под 40 2,5 часа

В Зеленограде семья два с половиной часа сидела на нервах, ожидая приезда медиков скорой помощи, вызванных для девятилетнего ребенка с температурой 39,7. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на мать мальчика.

По словам женщины, ее сын затемпературил еще 7 декабря. Также малыш жаловался на слабость и головную боль. Родители набрали номер 122 и вызвали скорую на дом. Однако ждать пришлось целую вечность.

Отмечается, что педиатр позвонил в дверь только через 2,5 часа. Врач провел бегло осмотр, прописал противовирусные и был таков. Подобное отношение возмутило мать мальчика и она собирается пожаловаться в Росздравнадзор и столичный Депздрав и Женщина считает, что так халатно реагировать на случившееся врачи не имеют права.