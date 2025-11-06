«Желаю вашей семье счастья и благополучия»: участника СВО из Коломны поздравили с рождением третьего сына

Администрация городского округа Коломна вместе с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» и руководителем коломенского отделения комитета семей воинов Отечества поздравили с рождением сына коломенцев Александра и Полину Спириных.

Рождение ребенка — это важное событие для многих семей. Однако для отцов-военнослужащих появление на свет малыша — особенный момент, который вселяет надежду и веру в доброе будущее. В семье Спириных родился третий ребенок. Военнослужащий РФ стал отцом мальчика. Сына назвали Мирон. Малыш родился в Коломенском перинатальном центре.

«От всей души желаю вашей семье счастья и благополучия. Уверен, что маленький Мирон станет достойным гражданином нашей Родины, настоящим патриотом, способным продолжить славные семейные традиции служения Отечеству», — передал свои поздравления семье глава городского округа Александр Гречищев.

Поддержка военнослужащих РФ и их семей занимает приоритетное место в стране. Меры поддержки действуют не только на федеральном уровне. В Подмосковье предусмотрены 32 региональные меры поддержки, в числе которых бесплатная газификация дома, бесплатный проезд в общественном транспорте, санаторно-курортное лечение, субсидия на оплату услуг ЖКХ. Семьям участников спецоперации, в которых воспитываются дети, оказывают разностороннюю помощь: бесплатное питание в школе, бесплатные путевки в летние лагеря, внеочередное зачисление в детский сад, выплата на школьную форму.