Желающие бросить курить могут получить помощь в филиалах Московского областного наркодиспансера
Жители Подмосковья, которые хотят бросить курить, могут получить бесплатную консультацию врача-нарколога и при необходимости начать лечение в 11 филиалах Московской областного наркодиспансера, они расположены в Королеве, Подольске, Серпухове, Клину, Щелково, Люберцах, Одинцово, Лосино-Петровском, Пушкино, Домодедово и Химках. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Любой житель Подмосковья может бесплатно обратиться за помощью к нашим специалистам, если не может самостоятельно бросить курить. Для этого достаточно иметь паспорт и регистрацию на территории Московской области», — рассказал заместитель главврача по диспансерно-поликлинической работе областного наркодиспансера Александр Сааков.
По его словам, в регионе также проводится профилактическая работа по отказу от курения. В рамках нее специалисты медучреждения проводят встречи со школьниками, студентами и представителями трудовых коллективов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.