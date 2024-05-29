Желающие бросить курить могут получить помощь в филиалах Московского областного наркодиспансера

«Любой житель Подмосковья может бесплатно обратиться за помощью к нашим специалистам, если не может самостоятельно бросить курить. Для этого достаточно иметь паспорт и регистрацию на территории Московской области», — рассказал заместитель главврача по диспансерно-поликлинической работе областного наркодиспансера Александр Сааков.