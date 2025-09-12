Желание россиян легко заработать привело их в колонию

В Сочи суд вынес обвинительный приговор по делу об организации интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, сообщила «Лента.ру» со ссылкой объединенную пресс-службу судов региона.

По информации источника, местного жителя признали виновным в особо крупном обороте наркотических средств и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его знакомый, выступавший в роли соучастника, получил 10 лет строгого режима.

Как установило следствие, молодой человек начал заниматься противоправной деятельностью в начале 2023 года. Мотивом послужили материальные трудности и желание найти легкий способ заработка.

Первоначально молодой человек был задействован в работе интернет-магазина, принадлежавшего неустановленному лицу, а впоследствии решил организовать и собственный незаконный бизнес.

Для реализации своего плана россиянин привлек знакомого, который стал его сообщником. Организованный ими ресурс действовал в закрытых каналах мессенджеров.

Ранее сообщалось, что в Раменском перед судом предстанет мужчина, пытавшийся сбыть более 20 кг наркотиков.