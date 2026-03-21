Желание россиянки «настучать» на коллегу обернулось для нее уголовным делом

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней россиянки, обвиняемой в незаконной слежке за своей коллегой. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

По информации источника, женщина была недовольна тем, что ее сослуживица, как считала работница, ничего не делает на работе. Чтобы доказать это начальству, она решила воспользоваться незаконным методом получения информации.

Обвиняемая проникла в кабинет коллеги и подкинула на шкаф включенный диктофон. Устройство вело запись круглосуточно, в результате чего на пленку попали не только рабочие, но и личные разговоры.

Устройство обнаружил другой сотрудник, зашедший в кабинет. Теперь женщине инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни. Расследование завершено, материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что автоледи из Подмосковья заставила сына закидать отходами соседку за «свое» место на парковке.