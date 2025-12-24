Железная хватка: в Москве пенсионерка повисла на высоте 15-го этажа

В Москве на севере столицы произошел инцидент, который мог закончиться трагически, если бы не хладнокровие случайного свидетеля и оперативная работа экстренных служб. Как пишет MK.RU, пенсионерка едва не стала жертвой высоты, пока проводила генеральную уборку.

Утром 23 декабря пожилая жительница дома на Башиловской улице занималась домашней уборкой и решила помыть окна. Во время этого занятия она поскользнулась на мокром подоконнике и выпала из окна своей квартиры, расположенной на 15-м этаже. В последний момент, падая, женщине удалось ухватиться за внешний водоотлив, и она повисла над многометровой пропастью.

Оказавшись в смертельной ловушке, пенсионерка, находившаяся дома одна, начала громко звать на помощь. Ее крики услышала сотрудница ближайшего магазина, которая моментально отреагировала: вызвала бригады скорой помощи и спасателей МЧС. Операция по спасению осложнялась тем, что дверь в квартиру была заперта на усиленный замок. Прибывшие на место специалисты были вынуждены его взломать, чтобы попасть внутрь. После этого они смогли безопасно втащить перепуганную, но живую женщину обратно в помещение. Удивительно, что все это время старушка цепко держалась за водоотлив.

Врачи осмотрели испуганную женщину на месте. Серьезных травм удалось избежать, хотя пережитый шок был колоссальным. Как сообщают очевидцы, после этого случая пенсионерка твердо пообещала себе и окружающим, что навсегда откажется от подобной рискованной уборки.

