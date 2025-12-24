Жители Москвы наблюдали в небе редкие облака «конские хвосты»

Утром в среду, 24 декабря, жители столицы могли наблюдать уникальное атмосферное явление — редкие перистые облака, известные под названием «конские хвосты». Об этом агентству « Москва » сообщил кандидат технических наук, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле Московского физико-технического института Михаил Криницкий.

Научное название этого природного феномена — Cirrus uncinus, или перистые когтевидные облака. Они формируют характерный узор из параллельных полос, каждая из которых заканчивается изящным загнутым кончиком, напоминающим запятую или крючок. По словам эксперта, такие облака образуются в верхних слоях тропосферы, на высоте около 10 километров, где царит чрезвычайно низкая температура — от минус 50 до минус 40 градусов по Цельсию.

Именно специфическая форма «конского хвоста» является индикатором сложных атмосферных процессов. Загнутые окончания облаков указывают на значительную разницу в скорости ветра на большой высоте: воздушные потоки непосредственно над облачным слоем движутся гораздо быстрее, чем под ним. Таким образом, появление Cirrus uncinus не только создает живописную картину на небе, но и служит для метеорологов своеобразным маркером динамики высотных ветров.