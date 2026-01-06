Железнодорожный хаос: несколько составов замерли из-за обломков упавшего БПЛА в Воронеже

Падение сбитого беспилотного летательного аппарата на железнодорожные пути в Воронежской области привело к задержке движения поездов. Об этом пишет ТАСС .

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, инцидент стал причиной сбоя в графике движения нескольких составов. По его данным, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

На месте падения БПЛА были зафиксированы незначительные повреждения одного из объектов инфраструктуры. Работы по восстановлению нормального движения на данном участке железной дороги были начаты оперативно, и движение поездов возобновляется.

Ранее сообщалось о том, что за семь часов над регионами России сбили 253 украинских БПЛА.