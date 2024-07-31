Железнодорожный вокзал в Мариуполе открылся после восстановления

Об открытии восстановленного после освобождения железнодорожного вокзала в Мариуполе сообщает пресс-служба правительства Донецкой народной республики.

Отмечается, что вместимость нового вокзального комплекса стала на треть выше, чем в прежнем здании: более 900 человек.

«Предполагаемый пассажиропоток к 2034 году составит 600 тыс пассажиров в дальнем сообщении и 900 тыс - в пригородном», — сообщили республиканские власти.

В настоящее время любое железнодорожное сообщение с Мариуполем отсутствует. Когда в город поедут первые поезда не сообщается.

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