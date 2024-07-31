Между Нижним Новгородом и Москвой станут курсировать «Ласточки» повышенной комфортности

С завтрашнего дня между столицей и Нижним Новгородом будут запущены «Ласточки» повышенной комфортности. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Уточняется, что расписание поездов не изменится, а поменяется комплектация. Так, предусмотрено три класса обслуживания: бизнес-класс, экономкласс и базовый.

Отмечается, что в обновленных вагонах оборудованы кресла с регулировкой, индивидуальные розетки для зарядки гаджетов, также предусмотрены кулеры с питьевой водой, места для проезда пассажиров с домашними питомцами, экологически чистые туалеты.

Добавляется, что в вагонах имеются и подъемники для инвалидных колясок и места со спецкреплениями для них.

Ранее сообщалось, что примерно два миллиона пассажиров перевезли «Ласточки» с января по середину июня между Нижним Новгородом и Москвой, Иваново, Кировым.