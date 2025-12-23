«Железный конь-трансформер»: ветеран-афганец улучшил мотоцикл реутовского школьника для зоны СВО

В подмосковном Реутове завершилась необычная гражданская инициатива, объединившая школьника, ветерана боевых действий и целый город. Результатом стал уникальный многофункциональный транспортный комплекс, который 22 декабря отправился в зону специальной военной операции.

Как выяснил REGIONS, основу разработки составил спортивный байк, который подарил фронту восьмиклассник Михаил Вишневский, и специально спроектированный для него легкий прицеп для эвакуации раненых и перевозки грузов.

Идея создания именно такого прицепа родилась у полковника в запасе, ветерана-афганца Валерия Сайгакова после общения с участниками СВО, которые обозначили острую потребность в компактных, проходимых средствах для санитарной эвакуации и логистики в сложной местности.

«Изготовили к байку прицеп для эвакуации раненых и перевозки грузов, который можно буксировать мотоциклами, квадроциклами и легковыми автомобилями», — рассказал афганец.

Универсальность сцепного устройства — ключевое преимущество разработки, позволяющее использовать прицеп с различной техникой, имеющейся в войсках.

Личный байк Михаила Вишневского стал основой проекта. Ветеран Сайгаков лично занимался его переоборудованием: на мотоцикл установили платформы для съемных корзин под боеприпасы и снаряжение, а также смонтировали фаркоп для буксировки прицепа. Таким образом, личное желание школьника помочь обрело конкретную, максимально полезную форму благодаря технической экспертизе.

На торжественной передаче техники, где присутствовали представители общественности и ветеранских организаций, сын Валерия Сайгакова, действующий боец с позывным Вэл, вручил юному патриоту Михаилу в знак благодарности каску и фронтовой паек — символическую связь между тылом и передовой. Депутат городского совета Валентина Панина подчеркнула, что эта история станет примером и что поддержка армии со стороны жителей Реутова будет продолжена.

