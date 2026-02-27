Железный Николай: пожилой дворник из Ногинска раскрыл секрет активности и долголетия

В Ногинске местная достопримечательность — 77-летний дворник Николай Поляков. Как пишет REGIONS , пенсионер не представляет своей жизни без физического труда и ежедневно выходит на уборку центральной площади города, доказывая на личном примере, что возраст — всего лишь цифра в паспорте.

Николай трудится на расчистке улиц от снега и уверен, что даже накануне восьмидесятого дня рождения он продолжит выходить на свой пост. Его участок местные жители считают одним из самых ухоженных. Вместе с ветераном площадь приводят в порядок молодые коллеги: одна бригада вооружена лопатами, еще пятеро рабочих задействуют ручные роторы и мини-погрузчики. Однако сам Поляков отдает предпочтение старому, проверенному методу — обычной лопате.

«Зимняя уборка улиц за несколько лет работы стала для меня потребностью. Это уже не просто профессиональная обязанность, но и урок физкультуры, и заряд бодрости на целый день», — рассказал Поляков.

Но работа на свежем воздухе приносит не только моральное удовлетворение. Зарплата дворника — это еще и существенное подспорье для его большой семьи. У ветерана две дочери, пятеро внуков и трое правнуков. Каждую получку дедушка тратит на то, чтобы побаловать младшее поколение сладостями. Для него возможность радовать родных и оставаться в тонусе — лучшая мотивация не сидеть дома на заслуженном отдыхе.

