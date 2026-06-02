Желтый налет на всем, першение в горле и насморк: биолог объяснил, как береза атакует москвичей

Кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с Агентством городских новостей « Москва » сообщил, что цветение березы в столичном регионе сейчас в самом разгаре и может затянуться до второй половины июня. По его словам, при массовом цветении на поверхности прудов и даже луж появляется белая или светло-желтая пленка — это и есть пыльца.

Биолог рассказал, что накануне ходил по траве в сапогах, и на обуви остался ярко-желтый налет. Он пояснил, что пыльца березы очень мелкая и ровным слоем ложится на все вокруг. Такой же налет можно заметить в лесу или парке. Глазков добавил, что береза начинает цвести еще в апреле, а завершается процесс ближе к концу июня.

Специалист подчеркнул, что пыльца березы обладает высокой аллергенностью, а аллергия на нее считается специфическим заболеванием именно для России. Он посоветовал сдать анализ крови на специфические иммуноглобулины к березовым аллергенам. По его мнению, это важный момент: сейчас цветение в разгаре, и если есть реакция — першение в горле, выделения из носа — уже можно принимать меры. Глазков заверил, что заболевание очень распространенное и подходы к его лечению существуют.