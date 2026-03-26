Желтый цвет или ломкость: что на самом деле происходит с организмом, если посмотреть на ногти

Врач общей практики Джузеппе Арагона в интервью изданию Metro рассказал, что состояние ногтей может служить индикатором различных нарушений в организме. По словам специалиста, изменения пластины бывают как безобидными, так и указывающими на серьезные патологии.

Медик пояснил, что желтоватый оттенок чаще всего свидетельствует о грибковой инфекции. Ломкость и расслоение могут возникать из-за дефицита железа или внешнего воздействия. Бледный цвет ногтей в некоторых случаях связан с анемией, а более выраженные изменения иногда говорят о проблемах с печенью.

Особое внимание Арагона посоветовал обращать на темные полосы и неестественную форму пластины. По его словам, утолщение и деформация ногтей в редких случаях могут указывать на заболевания легких или сердца, а темные линии иногда являются признаком меланомы. При этом специалист подчеркнул, что оценивать такие проявления нужно не изолированно, а в общей клинической картине.

Врач также успокоил: белые пятна на ногтях, как правило, возникают из-за микротравм, а вертикальные полосы появляются с возрастом и не несут опасности. Тем не менее при стойких или необычных изменениях он рекомендовал обращаться к врачу, чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем.