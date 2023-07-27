«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за дождя и грозы

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за дождя, ветра и грозы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье предупреждения действуют до девяти часов вечера субботы, 29 июля. По прогнозам синоптиков, местами в регионе пройдет сильный дождь. Порывы ветра могут достигать семнадцати метров в секунду.

В Москве предупреждения о дожде и грозах действуют также до субботы, но до девяти часов утра.

Ранее сообщалось, что сильный ветер повалил тринадцать деревьев в одиннадцати городских округах Московской области. Никто не пострадал. Упавшие деревья оперативно убрали.