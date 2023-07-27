Тринадцать деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра

Тринадцать деревьев упали из-за сильного ветра и грозы на территории Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что инциденты произошли в одиннадцати городских округах, в том числе в Раменском, Балашихе, Красногорске, Химках, Королеве, Одинцово и Солнечногорске.

Все упавшие деревья оперативно убрали. Пострадавших нет.

Также из-за непогоды в регионе произошло подтопление семи низменных участков дорог и тротуаров. Их также оперативно освободили от воды и восстановили движение.

В МЧС добавили, что аэропорты московского авиационного узла работают в штатном режиме.

Сегодня в Московском регионе прогнозируется до плюс тридцати градусов. Ожидаются ливни с грозой и градом. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.