«Желуди принесут изобилие»: эзотерик рассказала, из каких даров осени можно сделать оберег

Самое романтичное время года — осень. Деревья уже окрасились в невероятные цвета, появились желуди и каштаны. Мамы вместе с детьми несут поделки в садик, творческая энергия бьет через край. Но совсем немногие знают, что из даров осени можно сделать мощный оберег для дома.

Эзотерик и неопсихолог Альфия Сагирова рассказала, что стоит собрать в осеннем лесу. По ее словам, очистить дом от негатива помогут травы.

«Лучше всего брать полынь, шалфей или вереск. Вот из них действительно очень здорово делать различные обереги от всяких негативных сущностей», — рассказала Сагирова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для того, чтобы привлечь в дом богатство, нужно сделать венок из желудей.

«Если мы говорим про изобилие, про деньги, то лучше всего делать венки из желудей и листьев дуба. Также делают еще очень красивые, классные композиции для изобилия из пшеничных колосьев. Они могут помочь тем, кто хочет родить малыша», — добавила Сагирова.

По ее словам, вещи, сделанные своими руками из щедрых даров природы, принесут в дом безопасность, комфорт, уют и прибыль.

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